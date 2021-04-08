Moody's: Кредитоспособность SOCAR улучшится в 2021 году за счет восстановления цен на нефть и газ

Moody's изменило прогноз по рейтингу SOCAR со "Стабильного" на "Позитивный", подтвердив рейтинги

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ("Moody's") изменило прогноз по рейтингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) со "Стабильного" на "Позитивный".

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентство, одновременно подтверждены корпоративный семейный рейтинг SOCAR на уровне Ba2 (CFR), рейтинг вероятности дефолта (PDR) Ba2-PD, базовая кредитная оценка b1 (BCA) и рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций SOCAR на уровне Ba2.

"Сегодняшнее рейтинговое действие последовало за суверенным рейтинговым действием в отношении Азербайджана, которое было произведено 6 апреля, в ходе которого Moody's изменило прогноз по рейтингу Азербайджана со "Стабильного" на "Позитивный" и подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга на уровне Ba2", - говорится в сообщении.

Таким образом, сегодняшнее рейтинговое действие соответствует суверенному рейтинговому действию и отражает сильные кредитные связи SOCAR с государством, а также ее подверженность влиянию операционной и макроэкономической среды Азербайджана.

Позитивный прогноз рейтинга Азербайджана отражает оценку Moody's того, что управление и, в частности, эффективность политики улучшается, что может повысить устойчивость кредитного профиля правительства. "В частности, усовершенствование основы денежно-кредитной и макроэкономической политики может способствовать стабильности во внешнем и банковском секторах перед лицом потрясений, в то время как дальнейшее эффективное использование значительных бюджетных буферов позволит противодействовать циклическим расходам и ограничит ухудшение бюджетных показателей и показателей долга правительства", - отмечают аналитики Moody's.

По их мнению, подтверждение рейтинга Азербайджана на уровне Ba2 уравновешивает кредитную силу страны со значительной позицией чистого кредитора, которая поддерживает финансовую устойчивость и снижает риски государственной ликвидности и внешней уязвимости, а также относительную внутреннюю политическую стабильность, которая поддерживает реализацию нефтегазовых проектов.

В результате Moody's ожидает, что операционная и макроэкономическая среда для SOCAR будет постепенно улучшаться, поддерживая ее кредитный профиль.

"Учитывая, что SOCAR на 100% принадлежит государству, Moody's применяет методологию государственных эмитентов (GRI) для определения CFR компании. CFR SOCAR Ba2 учитывает: 1)коэффициент BCA компании b1, который измеряет ее автономную кредитоспособность, за исключением какой-либо чрезвычайной государственной поддержки; 2) рейтинг правительства Азербайджана в национальной валюте Ba2 с позитивным прогнозом; 3) очень высокую дефолтную зависимость между государством и компанией; 4) высокую вероятность того, что государство предоставит компании поддержку в случае финансового кризиса.

Коэффициент BCA SOCAR b1 учитывает: 1) ключевую роль компании в нефтегазовом секторе Азербайджана и национальной экономике; 2) устойчивые объемы добычи углеводородов; 3) ожидание Moody's, что показатели кредитоспособности SOCAR улучшатся в 2021 году за счет восстановления цен на нефть и газ; 4) адекватная ликвидность компании, подкрепленная значительными остатками денежных средств и удобным графиком погашения долга; 5) его тесные связи с правительством Азербайджана, которое накопило значительные резервы и должно быть в состоянии оказать финансовую поддержку компании в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Moody's могло бы повысить рейтинг SOCAR в случае изменения суверенного рейтинга Азербайджана в сторону увеличения, при условии, что не произойдет значительного ухудшения конкретных кредитных факторов компании, включая ее операционные и финансовые показатели, положение на рынке, показатели кредитоспособности и ликвидность, а также не снизится вероятность чрезвычайных обстоятельств и государственная поддержка в случае финансовых затруднений.