Moody's: Центральной Азии и Кавказу нужны реформы и инвестиции, чтобы стать центром чистой энергетики

Для сохранения финансовой устойчивости странам Центральной Азии и Кавказа необходимо разделить бремя инвестиций в декарбонизацию с частным сектором и международными партнерами по развитию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Moody's.

По оценкам Азиатского банка развития, до 2030 года региону потребуется около 120 млрд долларов инвестиций, что составляет примерно 14% совокупного ВВП.

По данным агентства, основная часть этих средств должна быть направлена на развитие производства электроэнергии из возобновляемых источников (кроме гидроэнергетики), повышение энергоэффективности и модернизацию инфраструктуры передачи электроэнергии.

Как отмечает Moody's, все страны региона уже заявили о целях по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 или 2050 году, однако степень амбициозности этих обязательств различается.

"Казахстан обязался снизить выбросы на 15% (безусловно) и 25% (условно) к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Согласно данным Базы данных по выбросам для глобальных атмосферных исследований за 2023 год, уровень выбросов на душу населения в стране составили 15,99 тонн CO₂-эквивалента, что значительно выше, чем в Азербайджане (6,17 тонн), Узбекистане (6,14 тонн), Грузии (5,13 тонн) и Кыргызстане (3,11 тонн). Большинство стран региона стремятся к достижению абсолютных целей по сокращению выбросов, за исключением Узбекистана, который поставил цель сократить выбросы на 35% на единицу ВВП к 2030 году относительно уровня 2010 года. Это отличается от подхода большинства стран региона, которые ориентируются на абсолютные сокращения. К примеру, Армения планирует снизить выбросы на 40% по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году. Азербайджан выделяется тем, что единственным в регионе обозначил долгосрочную цель: сокращение выбросов на 40% к 2050 году (от уровня 1990 года) при условии международной поддержки", - говорится в отчете.

Moody's отмечает, что сегодня правительства региона берут на себя основное бремя инвестиций, при этом долговые инструменты формируют около 50% финансирования.

"Зеленые" и устойчивые облигации обладают значительным потенциалом для поддержки энергетической инфраструктуры, однако их использование в регионе пока ограничено", - считают авторы отчета.

По мнению агентства, структурные реформы, направленные на повышение экономической эффективности и институционального потенциала, помогут странам привлечь финансирование и превратить регион в центр чистой энергетики.

Moody's также подчеркивает, что в последние годы в ряде стран наблюдается прогресс: показатели эффективности государственного управления улучшились, что отражено в оценках Всемирного банка и рейтингах самого агентства. В частности, суверенные рейтинги Азербайджана, Казахстана и Узбекистана были повышены, что подтверждает позитивную динамику в проведении реформ.