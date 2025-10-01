Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал онлайн-встречу
Энергетика
- 01 октября, 2025
- 16:53
Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ началось в формате видеоконференции.
Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.
В ходе встречи планируется оценить состояние нефтяного рынка и уровень выполнения условий сделки ОПЕК+.
Встречи министерского мониторинга проводятся раз в два месяца. Последняя встреча в таком формате прошла 28 июля.
На заседаниях мониторингового комитета обычно не принимаются решения по добыче нефти. Однако комитет может рекомендовать альянсу какие-либо действия, а также имеет полномочия созвать при необходимости встречу всех министров стран ОПЕК+.
