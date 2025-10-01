Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал онлайн-встречу

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    • 01 октября, 2025
    • 16:53
    Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ началось в формате видеоконференции.

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

    В ходе встречи планируется оценить состояние нефтяного рынка и уровень выполнения условий сделки ОПЕК+.

    Встречи министерского мониторинга проводятся раз в два месяца. Последняя встреча в таком формате прошла 28 июля.

    На заседаниях мониторингового комитета обычно не принимаются решения по добыче нефти. Однако комитет может рекомендовать альянсу какие-либо действия, а также имеет полномочия созвать при необходимости встречу всех министров стран ОПЕК+.

