Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал онлайн-встречу

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ началось в формате видеоконференции.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

В ходе встречи планируется оценить состояние нефтяного рынка и уровень выполнения условий сделки ОПЕК+.

Встречи министерского мониторинга проводятся раз в два месяца. Последняя встреча в таком формате прошла 28 июля.

На заседаниях мониторингового комитета обычно не принимаются решения по добыче нефти. Однако комитет может рекомендовать альянсу какие-либо действия, а также имеет полномочия созвать при необходимости встречу всех министров стран ОПЕК+.