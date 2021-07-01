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Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал странам вернуть на рынок 2 млн б/с до конца года

Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал странам вернуть на рынок 2 млн б/с до конца года Министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ на заседании в четверг рекомендовал странам альянса с августа по декабрь включительно наращивать добычу на 0,4 млн б/с.
Энергетика
1 июля 2021 г. 20:26
Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал странам вернуть на рынок 2 млн б/с до конца года

Министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ на заседании в четверг рекомендовал странам альянса с августа по декабрь включительно наращивать добычу на 0,4 млн б/с.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

"Да, на 0,4 млн б/с в месяц до конца года", - сказал он.

Кроме того, комитет рекомендовал продлить действие соглашения о регулировании добычи нефти до конца 2022 года.

Таким образом всего за пять месяцев предлагается вернуть на рынок 2 млн б/с. То есть к концу года страны ОПЕК + будут сокращать добычу уже только на 3,7 млн б/с.

Однако эту рекомендацию еще должны рассмотреть на министерской встрече ОПЕК+, которая должна начаться в 20:30 (по бакинскому времени).

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