Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Миссия Всемирного банка по энергетическим вопросам прибыла в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на представительство Всемирного банка в Азербайджане, рабочая группа обсудит в Баку детали нового проекта, разрабатываемого совместно с ОАО "Азеришыг".

По информации, визит миссии во главе с главным специалистом ВБ по энергетике Сальвадором Риверой запланирован до конца недели.

Рабочая группа также проведет встречи в министерстве энергетики Азербайджана.