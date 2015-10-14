 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Миссия Всемирного банка по энергетическим вопросам прибыла в Азербайджан

    Рабочая группа обсудит в Баку детали нового проекта, разрабатываемого совместно с ОАО Азеришыг

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Миссия Всемирного банка по энергетическим вопросам прибыла в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на представительство Всемирного банка в Азербайджане, рабочая группа обсудит в Баку детали нового проекта, разрабатываемого совместно с ОАО "Азеришыг".

    По информации, визит миссии во главе с главным специалистом ВБ по энергетике Сальвадором Риверой запланирован до конца недели.

    Рабочая группа также проведет встречи в министерстве энергетики Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi