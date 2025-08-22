Мирзиёев предложил Азербайджану и Туркменистану кооперацию с Узбекистаном при освоении месторождений на Каспии

Узбекистан предложил Азербайджану и Туркменистану изучить перспективы кооперации в области проведения геологоразведки и освоения месторождений на шельфе Каспия.

Узбекистан предложил Азербайджану и Туркменистану изучить перспективы кооперации в области проведения геологоразведки и освоения месторождений на шельфе Каспия.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу в Туркменистане на трехсторонней встрече высокого уровня с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Кроме этого, Мирзиёев выразил заинтересованность Узбекистана в создании собственных паромных мощностей для транспортировки грузов через Каспийское море.

"В целях обеспечения энергетической безопасности отмечена необходимость углубления кооперации и развития коридоров для экспорта энергоресурсов в третьи страны. В этом плане перспективным назван проект организации поставок "зеленой" энергии в Европу. В части традиционных углеводородов, предложено изучить перспективы кооперации в области проведения геологоразведки и освоения месторождений на шельфе Каспия", - отмечается в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.