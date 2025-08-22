О нас

Мирзиёев предложил Азербайджану и Туркменистану кооперацию с Узбекистаном при освоении месторождений на Каспии Узбекистан предложил Азербайджану и Туркменистану изучить перспективы кооперации в области проведения геологоразведки и освоения месторождений на шельфе Каспия.
Энергетика
22 августа 2025 г. 15:43
Узбекистан предложил Азербайджану и Туркменистану изучить перспективы кооперации в области проведения геологоразведки и освоения месторождений на шельфе Каспия.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу в Туркменистане на трехсторонней встрече высокого уровня с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Кроме этого, Мирзиёев выразил заинтересованность Узбекистана в создании собственных паромных мощностей для транспортировки грузов через Каспийское море.

"В целях обеспечения энергетической безопасности отмечена необходимость углубления кооперации и развития коридоров для экспорта энергоресурсов в третьи страны. В этом плане перспективным назван проект организации поставок "зеленой" энергии в Европу. В части традиционных углеводородов, предложено изучить перспективы кооперации в области проведения геологоразведки и освоения месторождений на шельфе Каспия", - отмечается в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Версия на английском языке Uzbekistan proposes joint Caspian energy projects with Azerbaijan, Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке Mirziyoyev Azərbaycan və Türkmənistana Xəzərdəki yataqlarla bağlı Özbəkistanla əməkdaşlıq təklif edib

