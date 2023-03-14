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Мировые цены на нефть снизились на 1%

Мировые цены на нефть снизились на 1% Мировые цены на нефть во вторник утром опустились на 1%.
Энергетика
14 марта 2023 г. 09:08
Мировые цены на нефть снизились на 1%

Мировые цены на нефть во вторник утром опустились на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры массово уходят от риска на фоне банкротства ряда банков США, которое усилило опасения по поводу влияния монетарной политики ФРС на экономику.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,05% - до 79,92 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,11%, до 73,97 доллара.

Мировые трейдеры предпочитают не рисковать на фоне проблем в банковском секторе США. Биржи Европы в понедельник упали на 3%, фондовые индексы Азии во вторник опустились примерно на 2%, подешевели нефть и медь, в то время как золото и биткоин, напротив, дорожают.

Волну волатильности запустило закрытие в марте ряда американских банков - Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. В ситуацию вмешались власти США, объявив о мерах поддержки.

"Нефти не удалось избежать влияния краха SVB. Для дальнейшей волатильности все еще есть много пространства в краткосрочной перспективе в связи с данными по инфляции в США", - цитирует агентство Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.

Также во вторник ожидается публикация ежемесячного доклада ОПЕК, в котором организация объявит свои прогнозы по нефтяному рынку, в том числе по спросу и предложению.

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Версия на английском языке Global oil prices fall 1%

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