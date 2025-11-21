Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились более чем на 1%, трейдеры обращают внимание на геополитические новости и оценивают риски на рынке черного золота.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,25% к уровню предыдущего закрытия, до $62,59 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,41%, до $58,17.

Вчера портал Axios со ссылкой на источники сообщил о том, что США проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового плана по урегулированию украинского конфликта. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование в Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".