Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%
Энергетика
- 21 ноября, 2025
- 10:00
Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились более чем на 1%, трейдеры обращают внимание на геополитические новости и оценивают риски на рынке черного золота.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,25% к уровню предыдущего закрытия, до $62,59 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,41%, до $58,17.
Вчера портал Axios со ссылкой на источники сообщил о том, что США проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового плана по урегулированию украинского конфликта. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование в Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
