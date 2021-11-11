О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мировые цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть выросли Мировые цены на нефть в четверг утром растут в рамках коррекции после падения среды, последовавшего на фоне укрепления доллара.
Энергетика
11 ноября 2021 г. 09:16
Мировые цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть в четверг утром растут в рамках коррекции после падения среды, последовавшего на фоне укрепления доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Утром январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 0,24% — до 82,84 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,22%, до 81,52 доллара США за баррель. В среду котировки опустились на 2,5% и 3,3% соответственно.

Удорожание нефти связано с коррекционной динамикой после падения котировок днем ранее. В среду курс доллара резко вырос к мировым валютам, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднялся почти на 1%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте.

Динамика доллара связана с важной статистикой по Соединенным Штатам, опубликованной в среду. Так, годовая инфляция в стране в октябре ускорилась до максимума с 1990 года и составила 6,2% после 5,4% месяцем ранее, при этом прогноз предполагал ускорение инфляции только до 5,8%.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по запасам в США. Коммерческие запасы в стране за неделю по 5 ноября выросли на 1 млн баррелей, в то время как ожидался рост на 2,1 млн баррелей. При этом стратегический резерв нефти в стране понизился на 3,1 млн баррелей. Добыча нефти в Соединенных Штатах Америки за неделю не изменилась к предыдущей неделе и составила 11,5 млн баррелей в сутки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Global oil prices rise
Версия на азербайджанском языке Neft yenidən bahalaşır

Самое читаемое

Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
7 ноября 2021 г. 23:56
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
8 ноября 2021 г. 01:06
Серия А: Милан и Интер сыграли вничью
ВидеоСерия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью
8 ноября 2021 г. 02:11
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
8 ноября 2021 г. 04:58
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
7 ноября 2021 г. 22:02
Хави назначен на пост главного тренера Барселоны
Хави назначен на пост главного тренера "Барселоны"
6 ноября 2021 г. 05:26
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
6 ноября 2021 г. 03:56
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
5 ноября 2021 г. 23:03
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
6 ноября 2021 г. 00:25
Барелла продлил контракт с «Интером»
Барелла продлил контракт с «Интером»
5 ноября 2021 г. 22:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi