Мировая добыча нефти во втором квартале может сократиться

Добыча нефти в мире в период с апреля по июнь может сократиться на 10 млн баррелей в сутки из-за заполнения хранилищ и сокращения спроса на фоне распространения коронавируса нового типа.

Как передает Report, об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз консалтинговой компании IHS Markit.

Аналитики ожидают сокращения добычи во всех регионах мира, включая страны ОПЕК. При этом сильнее всего объемы производства сократят США и Россия, считают в IHS Markit. Сейчас, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), на планете ежесуточно добывается почти 100 млн баррелей нефти.

Спрос на это сырье во втором квартале 2020 года сократится на 16,4 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, утверждают эксперты IHS Markit.

Цена на нефть марки Brent в апреле может опуститься до 10 долларов США за баррель, а некоторые производители могут столкнуться с отрицательными ценами - они будут вынуждены сами платить покупателям, говорится в прогнозе.

Нефтяные котировки в марте рухнули до минимальных значений с начала века из-за того, что участники сделки ОПЕК + не смогли договориться об условиях ее продления, а также на фоне пандемии коронавируса. Последняя, по словам главы МЭА Фатиха Бирола, привела к "свободному падению" спроса, снижение которого может составить до 20 млн баррелей в сутки.