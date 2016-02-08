​Министры энергетики стран-участниц Южного газового коридора соберутся в Баку

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Второе заседание Консультативного совета министров энергетики стран-участниц Южного газового коридора (SGC) запланировано 29 февраля в Баку.

По полученной Report информации, в связи с этим уже разосланы приглашения официальным лицам различных стран и организаций.

В список приглашенных вошли вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе, министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, министр окружающей среды и энергетики Греции Панос Скурлетис, министр энергетики Албании Дамиан Гикнури, министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, заместитель министра промышленности Италии Клаудио де Винченти, министр экономического развития Италии Федерика Гуиди, посланник премьер-министра по развитию торговых отношений с Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном Лорд Эстор, министр экономики Черногории Владимир Каварич, специальный представитель США по энергетическим вопросам Амос Хочстейн, министр энергетики и горнорудной промышленности Сербии Александр Антич, министр экономики Хорватии Иван Врдоляк.

По информации, на мероприятие приглашены также вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, президент Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Сир Сума Чакрабарти, исполнительный директор EBRD по энергетическим вопросам Рикардо Пулити, президент Группы Всемирного банка Джим Йонг Ким, вице-президент Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии Сирил Мюллер, президент Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао, генеральный директор Департамента операций в частном секторе АБР Тод Фриланд, исполняющий обязанности исполнительного вице-президента и генеральный исполнительный директор (CEO) Международной финансовой корпорации (МФК) Эфиопис Тафара, президент Европейского инвестиционного банка (EIB) Вернер Хойер, вице-президент EIB по Южному Кавказу Ласло Баранья, генеральный директор проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) Гусейн Салтук Дюзйол, главный исполнительный директор Трансадриатического трубопровода (TAP) Ян Брэдшоу.

Отметим, что первая встреча министров энергетики Консультативного совета стран-участниц SGC состоялась 12 февраля 2015 года в Баку, в ходе которой принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.