Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке

Представляем вниманию читателей эксклюзивное интервью Report с министром энергетики Румынии Вирджилом-Даниэлом Попеску,

Эксклюзивное интервью Report с министром энергетики Румынии Вирджилом-Даниэлом Попеску

-Как вы оцениваете вклад Южного газового коридора в развитие энергосистемы Европы?

-Спустя более семи лет после старта этого амбициозного энергетического проекта, первая фаза ЮГК уже более года завершена, став важным источником поставок энергоресурсов для Европы. Южный газовый коридор – это проект, который Румыния поддерживала с самого начала, все больше и больше доказывающий, особенно в контексте актуальных энергетических кризисов, свою важность для энергетической безопасности Европы. Это был год чрезвычайных испытаний для энергетического сектора всех стран, и объемы азербайджанского газа, транспортируемые по инфраструктуре Южного газового коридора, стали подстраховкой для многих государств региона. Впервые были осуществлены прямые поставки азербайджанского природного газа в Европу. Важно, чтобы эти усилия были продолжены, потому что многие страны в Европе заинтересованы в присоединении к этому успешному проекту, и это могло бы способствовать реализации будущих этапов развития.

-Как Румыния планирует расширить энергетическое сотрудничество с Азербайджаном?

-Энергетика является ключевой сферой двустороннего сотрудничества между Румынией и Азербайджаном. С 2018 года Румыния участвует в министерских встречах Консультативного совета ЮГК, выражая свою поддержку реализации этого важного проекта по укреплению европейской энергетической безопасности. Румыния и Азербайджан имеют значительный потенциал для укрепления своих отношений в сфере энергетики, и мы убеждены, что прямой диалог с партнерами в Азербайджане может позволить определить новые направления сотрудничества в энергетической сфере. В обеих странах у нас есть очень хорошие специалисты в области энергетики, и мы можем разрабатывать взаимовыгодные энергетические проекты для поддержки экономического развития наших стран. Мы заинтересованы в более значительном присутствии румынских компаний в Каспийском регионе, в том числе на азербайджанском рынке, и мы также хотели бы видеть более широкое присутствие в Румынии компаний из Азербайджана.

-Заинтересованы ли румынские компании в участии в энергетических проектах, особенно в проектах по возобновляемым источникам энергии, реализуемых Азербайджаном?

-В следующем десятилетии мы увидим глубокое переосмысление энергетического сектора. Мы должны быть готовы к этим преобразованиям. Нам необходимо перейти к решениям, благоприятным для климата, к более безопасному и чистому миру с точки зрения энергии, и поэтому технологии и инновации должны стать ключевыми факторами в наших будущих усилиях. Румыния обладает значительным потенциалом с точки зрения ветровых, гидро-, солнечных, геотермальных источников, важные проекты находятся в стадии реализации или проходят оценку. Энергетические приоритеты Румынии будут сосредоточены на новых инвестициях, необходимых для увеличения доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе, включая использование потенциала возобновляемых источников энергии в Черном море, крупномасштабное хранение электроэнергии и использование водорода, полученного из возобновляемых и низкоуглеродных источников.

Мы знаем, что Азербайджан поставил амбициозные цели по увеличении доли возобновляемой и альтернативной энергии в общем энергопотреблении и рассматривает возможность реализации некоторых важных проектов. Нефтегазовым компаниям со всего мира необходимо рассмотреть вопрос о расширении сферы своей деятельности за счет инвестиций в проекты по возобновляемым источникам энергии, и я убежден, что будущие обсуждения между соответствующими компаниями из наших стран позволят нам определить и реализовать на практике важные проекты в энергетическом секторе, включая проекты по возобновляемым источникам энергии.

-Как вы оцениваете присутствие SOCAR в Румынии?

- Благодаря значительным инвестициям компания SOCAR стала важной ориентиром на топливном рынке Румынии. Помимо выхода на румынский топливный рынок, присутствие SOCAR на румынском рынке приветствуется румынскими потребителями. Более сильная конкуренция всегда является хорошей новостью в этой области, поскольку она ведет к снижению цен на топливо и гарантирует более высокое качество услуг в розничном бизнесе. Кроме того, компания SOCAR могла бы проанализировать многочисленные возможности для расширения сферы своей деятельности в Румынии в свете новой европейской парадигмы стимулирования национальной экономики за счет получения энергии из низкоуглеродных источников.

- Усилит ли развитие BRUA (Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия) в качестве ответвления ЮГК сотрудничество между Азербайджаном и Румынией?

- Газопровод BRUA был завершен в ноябре 2020 года компанией TRANSGAZ, оператором Румынской ГТС, в соответствии с графиком реализации и без каких-либо задержек. Газопровод BRUA, имеющий стратегическое значение на региональном уровне, на практике создает технические и экономические возможности для транспортировки объемов газа из Каспийского региона по интерконнектору между Румынией и Венгрией на рынки Центральной Европы. BRUA имеет ряд важных преимуществ. Прежде всего, это уже готовая газовая инфраструктура. Кроме того, он соединяет рынки со значительным потенциалом потребления газа. В-третьих, предложение об использовании газопровода BRUA успешно дополняет газотранспортный интерконнектор между Грецией и Болгарией, обеспечивая безопасный и эффективный транспортный маршрут и важную потенциальную связь между Южным газовым коридором, Центральной Европой и Балканами.