О нас

Министр: Словения считает Азербайджан ключевым партнером в "зеленом переходе"

Министр: Словения считает Азербайджан ключевым партнером в "зеленом переходе" Словения рассматривает Азербайджан как одного из ключевых партннров в диверсификации энергетических источников, укреплении энергетической безопасности и реализации целей “зеленого перехода”.
Энергетика
8 июля 2025 г. 13:59
Министр: Словения считает Азербайджан ключевым партнером в зеленом переходе

Словения рассматривает Азербайджан как одного из ключевых партнеров в диверсификации энергетических источников, укреплении энергетической безопасности и реализации целей “зеленого перехода”.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр окружающей среды, климата и энергетики Словении Боян Кумер (Bojan Kumer) в ходе встречи с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.

“Наша сегодняшняя встреча является продолжением активного политического диалога между нашими странами. Мы сосредоточились на вопросах, имеющих решающее значение для нашего общего будущего - надежное снабжение природным газом, долгосрочное энергетическое сотрудничество и, прежде всего, развитие проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Я убежден, что благодаря общему пониманию будущих вызовов и возможностей мы сможем вместе построить устойчивое энергетическое будущее”, - отметил Б. Кумер.

С учетом поставок в Словению, Азербайджан экспортирует газ в 12 стран - 10 европейских государств, а также в Турцию и Грузию.

Отметим, что с 1 августа 2024 года Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) начала поставки газа в Словению. Поставки осуществляются на основе меморандума о взаимопонимании по расширению сотрудничества в области газоснабжения, подписанного 17 июля между SOCAR и крупнейшей компанией на газовом рынке Словении - Geoplin.

Кроме того, 4 апреля текущего года в рамках 11-го заседания министров консультативного совета Южного газового коридора и 3-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергии Азербайджан и Словения подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между соответствующими министерствами двух стран.

Документ поддерживает развитие энергетических связей между Азербайджаном и Словенией в сфере природного газа и возобновляемой энергии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Sloveniya Azərbaycanı “yaşıl keçid”də əsas tərəfdaş hesab edir"

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi