Министр: Словения считает Азербайджан ключевым партнером в "зеленом переходе"

Словения рассматривает Азербайджан как одного из ключевых партннров в диверсификации энергетических источников, укреплении энергетической безопасности и реализации целей “зеленого перехода”.

Словения рассматривает Азербайджан как одного из ключевых партнеров в диверсификации энергетических источников, укреплении энергетической безопасности и реализации целей “зеленого перехода”.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр окружающей среды, климата и энергетики Словении Боян Кумер (Bojan Kumer) в ходе встречи с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.

“Наша сегодняшняя встреча является продолжением активного политического диалога между нашими странами. Мы сосредоточились на вопросах, имеющих решающее значение для нашего общего будущего - надежное снабжение природным газом, долгосрочное энергетическое сотрудничество и, прежде всего, развитие проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Я убежден, что благодаря общему пониманию будущих вызовов и возможностей мы сможем вместе построить устойчивое энергетическое будущее”, - отметил Б. Кумер.

С учетом поставок в Словению, Азербайджан экспортирует газ в 12 стран - 10 европейских государств, а также в Турцию и Грузию.

Отметим, что с 1 августа 2024 года Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) начала поставки газа в Словению. Поставки осуществляются на основе меморандума о взаимопонимании по расширению сотрудничества в области газоснабжения, подписанного 17 июля между SOCAR и крупнейшей компанией на газовом рынке Словении - Geoplin.

Кроме того, 4 апреля текущего года в рамках 11-го заседания министров консультативного совета Южного газового коридора и 3-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергии Азербайджан и Словения подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между соответствующими министерствами двух стран.

Документ поддерживает развитие энергетических связей между Азербайджаном и Словенией в сфере природного газа и возобновляемой энергии.