​Министр: Реализация проекта Южного газового коридора обойдется в 40 млрд. долларов

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Работы по проекту Южного газового коридора оцениваются в 40 млрд. долларов. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев: "В связи с ситуацией на нефтяном рынке стоимость материалов, используемых в строительстве трубопроводов, снизилась. Это привело к сокращению расходов по проекту".

"TANAP раньше оценивался в 11 млрд. долларов, теперь же эта цифра снизилась до 9,3 млрд. долларов", - добавил министр.

Н.Алиев подчеркнул, что постоянно проводится повторная оценка затрат: "На данный момент проект второго этапа разработки месторождения "Шахдениз" и расширения Южно-Кавказского трубопровода оценивается в 23,8 млрд. долларов. Работы по строительству Трансадриатического трубопровода стоят 6 млрд. долларов".