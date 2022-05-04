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Министр Пярвиз Шахбазов выступит на мероприятии в Болгарии

Министр Пярвиз Шахбазов выступит на мероприятии в Болгарии Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетил Болгарию по приглашению министра энергетики этой страны Александра Николова.
Энергетика
4 мая 2022 г. 14:45
Министр Пярвиз Шахбазов выступит на мероприятии в Болгарии

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетил Болгарию по приглашению министра энергетики этой страны Александра Николова.

Как сообщили Report в министерстве, Шахбазов примет участие в министерском круглом столе на тему "Энергетический переход в Юго-Восточной Европе: Региональное сотрудничество для энергетической безопасности, диверсификации и перехода к зеленой энергии", который состоится завтра в Софии.

Ожидается, что министр выступит на церемонии открытия мероприятия, в котором примут участие министры и заместители министров Болгарии, Сербии, Греции, Турции, Северной Македонии, Румынии и Украины.

Круглый стол продолжится панельными сессиями по вопросам безопасности газоснабжения, регионального рынка электроэнергии, перехода к зеленой энергии, защиты потребителей и будущего.

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Версия на английском языке Azerbaijan to participate in energy event in Bulgaria 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sabah Bolqarıstanda keçiriləcək enerji tədbirində iştirak edəcək

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