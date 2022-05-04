Министр Пярвиз Шахбазов выступит на мероприятии в Болгарии

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетил Болгарию по приглашению министра энергетики этой страны Александра Николова.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетил Болгарию по приглашению министра энергетики этой страны Александра Николова.

Как сообщили Report в министерстве, Шахбазов примет участие в министерском круглом столе на тему "Энергетический переход в Юго-Восточной Европе: Региональное сотрудничество для энергетической безопасности, диверсификации и перехода к зеленой энергии", который состоится завтра в Софии.

Ожидается, что министр выступит на церемонии открытия мероприятия, в котором примут участие министры и заместители министров Болгарии, Сербии, Греции, Турции, Северной Македонии, Румынии и Украины.

Круглый стол продолжится панельными сессиями по вопросам безопасности газоснабжения, регионального рынка электроэнергии, перехода к зеленой энергии, защиты потребителей и будущего.