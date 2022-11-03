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Министр о достижении цели по сокращению выбросов углерода на 40% к 2025 году

Министр о достижении цели по сокращению выбросов углерода на 40% к 2025 году Создание Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов в качестве зоны "зеленой энергии" с нулевыми выбросами - важная часть пути к нашей цели по сокращению выбросов углерода на 40% к 2050 году.
Энергетика
3 ноября 2022 г. 12:40
Министр о достижении цели по сокращению выбросов углерода на 40% к 2025 году

Создание Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов в качестве зоны "зеленой энергии" с нулевыми выбросами - важная часть пути к нашей цели по сокращению выбросов углерода на 40% к 2050 году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

По его словам, сегодня все наши усилия направлены на широкое внедрение этого инновационного опыта, превращение освобожденных территорий в образцовый регион по энергоэффективности.

Министр сказал, что меры, связанные с созданием зоны "зеленой энергии", не ограничиваются развитием возобновляемых источников энергии, а поощряют деятельность по всем компонентам энергетического перехода.

П.Шахбазов напомнил, что проект "Умная деревня" в Зангилане реализуется с использованием возобновляемых источников энергии в соответствии с концепцией "зеленая энергия" и с учетом требований энергоэффективности.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals way to achieve goal of reducing carbon emissions by 40%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda karbon emissiyalarının 40 % azaldılması hədəfinə necə çatılacağı açıqlanıb

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