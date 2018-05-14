Министр нефти ОАЭ: У ОПЕК достаточно мощностей, чтобы компенсировать санкции США против Ирана

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ У ОПЕК достаточно свободных мощностей, чтобы компенсировать последствия санкций США против Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сказал министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи.

"Не беспокойтесь по поводу предложения нефти на рынке. Я не думаю, что возникнут какие-либо проблемы из-за санкций США", — сообщил аль-Мазруи журналистам.

При этом министр не назвал объем неиспользуемых ОПЕК производственных мощностей и добавил, что это будет обсуждаться на встрече в июне.

По словам аль-Мазруи, ОАЭ будут стремиться к определенному уровню цен на нефть, которые будет стимулировать инвестиции в отрасль.

Напомним, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.