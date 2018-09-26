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    Министр нефти Ирана призвал Трампа не вмешиваться в дела Ближнего Востока

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Если президент США Дональд Трамп хочет остановить рост цен на нефть, ему стоит отказаться от вмешательства в дела Ближнего Востока.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

    "Если Трамп хочет, чтобы цена на нефть перестала расти, а рынок - дестабилизироваться, то он должен перестать неуместно вмешиваться в дела Ближнего Востока, создавая напряженность, и не препятствовать добыче и экспорту иранской нефти", - приводит агентство Fars слова Зангане.

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