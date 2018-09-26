Министр нефти Ирана призвал Трампа не вмешиваться в дела Ближнего Востока

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Если президент США Дональд Трамп хочет остановить рост цен на нефть, ему стоит отказаться от вмешательства в дела Ближнего Востока.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Если Трамп хочет, чтобы цена на нефть перестала расти, а рынок - дестабилизироваться, то он должен перестать неуместно вмешиваться в дела Ближнего Востока, создавая напряженность, и не препятствовать добыче и экспорту иранской нефти", - приводит агентство Fars слова Зангане.