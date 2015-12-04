Министр нефти Ирака: сообщения СМИ о повышении ОПЕК квот на добычу нефти - неправда

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сообщения СМИ о повышении ОПЕК квот на добычу нефти до 31,5 млн барр/сутки - неправда. ОПЕК сохранила квоты на неопределенном уровне, примерно они составляют 30-31 млн барр/сутки.

Об этом сказал на пресс-конференции министр нефти Ирака Адель Абдел Махди, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем назвать определенную цифру. Но при этом ОПЕК пришла к совместному решению - потолок (квот) не определен. Можно сказать, что это примерно 30-31 млн баррелей в сутки", - сообщил Абдел Махди.

Министр отметил, что ОПЕК не приняла решение по квоте из-за позиции стран вне картеля, которые занимаются добычей нефти.

"Почему мы приняли такое решение? Россияне, американцы, африканцы, китайцы, индийцы, все они добывают нефть, но не являются странами ОПЕК. Нам же - снижать добычу", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах решения ОПЕК по квоте.