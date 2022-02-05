Министр энергетики Румынии: Многие страны в Европе заинтересованы в присоединении к ЮГК

Южный газовый коридор - важный источник поставок энергоресурсов для Европы.

Южный газовый коридор - важный источник поставок энергоресурсов для Европы.

Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэл Попеску.

"Спустя более семи лет после старта этого амбициозного энергетического проекта, первая фаза ЮГК уже более года завершена, став важным источником поставок энергоресурсов для Европы. Южный газовый коридор – это проект, который Румыния поддерживала с самого начала, все больше и больше доказывающий, особенно в контексте актуальных энергетических кризисов, свою важность для энергетической безопасности Европы", - заявил министр энергетики Румынии.

По его словам, прошлый год стал годом чрезвычайных испытаний для энергетического сектора всех стран, и объемы азербайджанского газа, транспортируемые по инфраструктуре Южного газового коридора, стали подстраховкой для многих государств региона: "Впервые были осуществлены прямые поставки азербайджанского природного газа в Европу. Важно, чтобы эти усилия были продолжены, потому что многие страны в Европе заинтересованы в присоединении к этому успешному проекту, и это могло бы способствовать реализации будущих этапов развития".

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