О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр энергетики Румынии: Многие страны в Европе заинтересованы в присоединении к ЮГК

Министр энергетики Румынии: Многие страны в Европе заинтересованы в присоединении к ЮГК Южный газовый коридор - важный источник поставок энергоресурсов для Европы.
Энергетика
5 февраля 2022 г. 14:00
Министр энергетики Румынии: Многие страны в Европе заинтересованы в присоединении к ЮГК

Южный газовый коридор - важный источник поставок энергоресурсов для Европы.

Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэл Попеску.

"Спустя более семи лет после старта этого амбициозного энергетического проекта, первая фаза ЮГК уже более года завершена, став важным источником поставок энергоресурсов для Европы. Южный газовый коридор – это проект, который Румыния поддерживала с самого начала, все больше и больше доказывающий, особенно в контексте актуальных энергетических кризисов, свою важность для энергетической безопасности Европы", - заявил министр энергетики Румынии.

По его словам, прошлый год стал годом чрезвычайных испытаний для энергетического сектора всех стран, и объемы азербайджанского газа, транспортируемые по инфраструктуре Южного газового коридора, стали подстраховкой для многих государств региона: "Впервые были осуществлены прямые поставки азербайджанского природного газа в Европу. Важно, чтобы эти усилия были продолжены, потому что многие страны в Европе заинтересованы в присоединении к этому успешному проекту, и это могло бы способствовать реализации будущих этапов развития".

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Romanian Energy Minister: Many countries in Europe interested in joining SGC

Экслюзивные новости

Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
5 февраля 2022 г. 13:00
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
5 февраля 2022 г. 12:32
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
5 февраля 2022 г. 10:42
Госкомитет прокомментировал поправки в закон О свободе вероисповедания
Госкомитет прокомментировал поправки в закон "О свободе вероисповедания"
4 февраля 2022 г. 18:01
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
4 февраля 2022 г. 16:49
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
3 февраля 2022 г. 17:28
Замминистра: В будущем ожидаются новые спутниковые проекты
Замминистра: В будущем ожидаются новые спутниковые проекты
3 февраля 2022 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi