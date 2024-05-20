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Правительство РФ временно отменило запрет на экспорт бензина

Правительство РФ временно отменило запрет на экспорт бензина Запрет на экспорт бензина из РФ отменен на период с 20 мая по 30 июня 2024 года.
Энергетика
20 мая 2024 г. 23:15
Правительство РФ временно отменило запрет на экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина из РФ отменен на период с 20 мая по 30 июня 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Документ был подписан 17 мая премьер-министром России Михаилом Мишустиным, оно вступает в силу со дня его официального опубликования.

До этого правительство РФ утвердило решение о временном снятии запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года, однако ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа.

Решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания автомобильным бензином, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений.

Напомним, что РФ с 1 марта 2024 года ввела временный запрет экспорта бензина на полгода, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды.

Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что Минэнерго РФ обратилось в правительство с предложением временно приостановить запрет экспорта бензина. По его словам, российский рынок бензина перенасыщен предложением.

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