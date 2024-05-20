"КазМунайГаз": Поставки в акватории Средиземного моря выросли за счет нефти из Азербайджана

Компания "КазМунайГаз" первом квартале 2024 года увеличила объем магистральной и морской транспортировки нефти на 14,2%, до более чем 21 млн тонн.

Компания "КазМунайГаз" первом квартале 2024 года увеличила объем магистральной и морской транспортировки нефти на 14,2%, до более чем 21 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба АО.

"КМГ объявляет производственные результаты за первый квартал 2024 года. Общий объем магистральной и морской транспортировки нефти увеличился на 14,2%, до 21 541 тыс. тонн. Объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам увеличился на 7,9% и составил 18 081 тыс. тонн. Увеличение произошло за счет роста транспортировки экспортных объемов нефти в Европу, а также увеличение объема транзита нефти и отгрузок нефти с порта Актау", - говорится в сообщении.

Общий объем морской транспортировки нефти в первом квартале 2024 года увеличился на 65,2%, до 3,46 млн тонн благодаря росту объемов на Средиземном и Каспийском морях.

Отмечается, что транспортировка в акватории Средиземного моря выросла за счет азербайджанской нефти, транспортируемой по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Увеличение объемов в Каспийском море связано с ростом объемов транспортировки по маршрутам порт Актау - порт Махачкала и порт Актау - порт Баку.