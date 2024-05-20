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Начинается очередной этап расширения пропускной способности IGB

Начинается очередной этап расширения пропускной способности IGB Начинается обязательный этап расширения пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который транспортирует азербайджанский природный газ в Болгарию.
Энергетика
20 мая 2024 г. 14:52
Начинается очередной этап расширения пропускной способности IGB

Начинается обязательный этап расширения пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который транспортирует азербайджанский природный газ в Болгарию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию ICGB, оператора IGB.

Согласно информации, все заинтересованные стороны должны предоставить регистрационные документы до 24 июня этого года, а предложения по обязательному этапу - со 2 по 12 июля.

Отмечается, что результаты обязательного этапа будут обнародованы в сентябре этого года.

Годовая пропускная способность IGB в настоящее время составляет 3 млрд кубометров, а после завершения соответствующих процедур она может быть увеличена до 5 млрд кубометров.

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