Начинается очередной этап расширения пропускной способности IGB

Начинается обязательный этап расширения пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который транспортирует азербайджанский природный газ в Болгарию.

Начинается обязательный этап расширения пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который транспортирует азербайджанский природный газ в Болгарию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию ICGB, оператора IGB.

Согласно информации, все заинтересованные стороны должны предоставить регистрационные документы до 24 июня этого года, а предложения по обязательному этапу - со 2 по 12 июля.

Отмечается, что результаты обязательного этапа будут обнародованы в сентябре этого года.

Годовая пропускная способность IGB в настоящее время составляет 3 млрд кубометров, а после завершения соответствующих процедур она может быть увеличена до 5 млрд кубометров.