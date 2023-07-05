Парвиз Шахбазов провел ряд встреч в Вене

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился в Вене с министром энергетики и промышленности Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Сухейлом Мухаммедом аль-Мазруи, заместителем премьер-министра Ирака, министром нефти Хайаном Абдул-Гани и генеральным секрета

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился в Вене с министром энергетики и промышленности Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Сухейлом Мухаммедом аль-Мазруи, заместителем премьер-министра Ирака, министром нефти Хайаном Абдул-Гани и генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсамом Аль-Кайсом.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, на встрече с министром энергетики и промышленности ОАЭ Сухейлом Мухаммедом аль-Мазруи обсуждались вопросы сотрудничества с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC), компаниями "Masdar", “TAQA” в нефтегазовом и возобновляемом секторах энергетики, а также в регулировании мирового рынка нефти. Выражена удовлетворенность партнерством ОАЭ и Азербайджана в сфере "зеленой энергии". Была рассмотрена текущая ситуация с реализацией проектов Гарадагской СЭС мощностью 230 МВт, которая будет введена в эксплуатацию в ближайшее время, а также проектов “зеленой энергии” мощностью 4 ГВт на суше и на море.

На встрече с заместителем премьер-министра Ирака, министром нефти Хайаном Абдул-Гани было отмечено, что наши страны успешно осуществляют сотрудничество в формате ОПЕК+ с целью стабилизации мирового рынка нефти. Речь шла о поставках SOCAR на мировой рынок сырой нефти и нефтепродуктов иракского происхождения. Было сказано о важности подписания “Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики и Министерством нефти Республики Ирак о сотрудничестве в нефтегазовой сфере” для развития энергетического сотрудничества между двумя странами. Было отмечено, что Ирак заинтересован в интенсивном нефтегазовом сотрудничестве с Азербайджаном.

Переговоры с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом Аль-Кайсом также включали шаги по балансированию мирового нефтяного рынка, вопросы, связанные с развитием нефтяной промышленности. В дальнейшем была отмечена необходимость создания атмосферы диалога и сотрудничества, в которой задействованы все стороны с целью обеспечения энергетической безопасности.