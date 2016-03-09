Министр энергетики Нигерии: Страна в первую очередь выступает за сокращение добычи нефти

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Нигерия, являющаяся членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в первую очередь выступает за достижение соглашения по сокращению добычи нефти. Об этом заявил во вторник в Абудже министр энергетики страны Эммануэль Ибе Качикву, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я рад тому, что мы делаем успехи, даже если продвигаемся постепенно, - отметил он. - Если мы достигнем консенсуса, то думаю, что влияние на цену нефти будет огромным".

"Меня не сильно тревожит, если два из 40 производителей, в том числе страны, не входящие в ОПЕК, решат не присоединяться к замораживанию добычи, - продолжал Качикву. - Думаю, что все-таки желаемого результата добиться можно".

Министр также сообщил, что в настоящее время продолжаются консультации между крупными производителями нефти по вопросу сокращения добычи.