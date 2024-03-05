Министр энергетики Молдовы: Каспийский регион обладает значительными возможностями в сфере ВИЭ

Регион Каспийского бассейна обладает значительными возможностями в области возобновляемых источников энергии.
Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.
"Регион Каспия не ограничивается одним Азербайджаном, по ту сторону Каспийского моря есть производители газа и потенциальные возможности по возобновляемой энергии, в том числе и водороду", - сказал он.
По словам Парликова, в этом смысле очень важно расширение Южного газового коридора(ЮГК).
"Нам, вероятно, следует подумать о расширении этого коридора, как с точки зрения увеличения мощностей для транспортировки большего объема газа в Европу, так и с точки зрения расширения источников, что позволит еще больше диверсифицировать поставки газа и поднять до уровня стратегических партнерские отношения между Европой и Каспийским регионом", - добавил министр.
В.Парликов отметил, что после начала российско-украинской войны и изменения геополитической обстановки, что сказалось и на энергетическом рынке, значение Южного газового коридора стало восприниматься по-другому: "ЮКГ и Азербайджан сделали значительный вклад в обеспечение надежных поставок газа в Европу и ее энергетической безопасности".
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.