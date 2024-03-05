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Министр энергетики Молдовы: Каспийский регион обладает значительными возможностями в сфере ВИЭ

Министр энергетики Молдовы: Каспийский регион обладает значительными возможностями в сфере ВИЭ Регион Каспийского бассейна обладает значительными возможностями в области возобновляемых источников энергии.
Энергетика
5 марта 2024 г. 12:12
Министр энергетики Молдовы: Каспийский регион обладает значительными возможностями в сфере ВИЭ

Регион Каспийского бассейна обладает значительными возможностями в области возобновляемых источников энергии.

Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

"Регион Каспия не ограничивается одним Азербайджаном, по ту сторону Каспийского моря есть производители газа и потенциальные возможности по возобновляемой энергии, в том числе и водороду", - сказал он.

По словам Парликова, в этом смысле очень важно расширение Южного газового коридора(ЮГК).

"Нам, вероятно, следует подумать о расширении этого коридора, как с точки зрения увеличения мощностей для транспортировки большего объема газа в Европу, так и с точки зрения расширения источников, что позволит еще больше диверсифицировать поставки газа и поднять до уровня стратегических партнерские отношения между Европой и Каспийским регионом", - добавил министр.

В.Парликов отметил, что после начала российско-украинской войны и изменения геополитической обстановки, что сказалось и на энергетическом рынке, значение Южного газового коридора стало восприниматься по-другому: "ЮКГ и Азербайджан сделали значительный вклад в обеспечение надежных поставок газа в Европу и ее энергетической безопасности".

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Moldovanın energetika naziri: “SGC əhəmiyyəti fərqli şəkildə qəbul olunmağa başlanılıb”
Версия на английском языке Energy minister of Moldova: Caspian region has significant opportunities in renewables sector

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