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    ​Министр энергетики Грузии встретится с руководством SOCAR

    Переговоры с российским Газпромом в Вене не привели к результатам

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Министр энергетики Грузии Каха Каладзе 29 февраля прибудет с визитом в Азербайджан. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство IPN.

    По словам К.Каладзе, в ходе визита он встретится с представителями Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), а также нефтегазовых консорциумов: "Мы активно работаем с ними и продолжаем деятельность в направлении закупок дополнительных объемов газа с месторождения "Шахдениз". Мы настроены оптимистично и надеемся на положительный результат переговоров".

    К.Каладзе добавил, что переговоры с российским "Газпромом" в Вене не привели к результатам. 

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