​Министр энергетики Грузии встретится с руководством SOCAR

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Министр энергетики Грузии Каха Каладзе 29 февраля прибудет с визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство IPN.

По словам К.Каладзе, в ходе визита он встретится с представителями Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), а также нефтегазовых консорциумов: "Мы активно работаем с ними и продолжаем деятельность в направлении закупок дополнительных объемов газа с месторождения "Шахдениз". Мы настроены оптимистично и надеемся на положительный результат переговоров".

К.Каладзе добавил, что переговоры с российским "Газпромом" в Вене не привели к результатам.