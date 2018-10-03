Министр энергетики: Добыча нефти в Азербайджане немного вырастет к концу года

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Добыча нефти в Азербайджане немного вырастет к концу 2018 года по сравнению с текущим уровнем".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр энергетики Пярвиз Шахбазов в Москве.

По его словам, в сентябре объем производства нефти в Азербайджане практически не изменился к августу и составил 773 тыс. баррелей в сутки.

Отметим, что в январе текущего года ежесуточная добыча в Азербайджане составила 814,6 тыс. баррелей, феврале – 806 тыс. баррелей, марте - 794 тыс. баррелей, апреле - 785,7 тыс. баррелей, мае – 801 тыс. баррелей, июне - 792 тыс. баррелей, июле – 773 тыс. баррелей, в августе - 774 тыс. баррелей.