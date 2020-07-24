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Министр энергетики: Добыча газа с месторождения ”Шахдениз” в 2024 году превысит 25 млрд кубометров

Министр энергетики: Добыча газа с месторождения ”Шахдениз” в 2024 году превысит 25 млрд кубометров Министр энергетики Пярвиз Шахбазов выступил на тему “Энергетическая политика Азербайджана и растущая роль возобновляемой энергетики” в 14-ой Бакинской энергетической летней школе, проходящей в Университете АДА.
Энергетика
24 июля 2020 г. 18:11
Министр энергетики: Добыча газа с месторождения ”Шахдениз” в 2024 году превысит 25 млрд кубометров

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов выступил на тему “Энергетическая политика Азербайджана и растущая роль возобновляемой энергетики” в 14-ой Бакинской энергетической летней школе, проходящей в Университете АДА.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Отмечено, что с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" до сих пор добыто 514 млн тонн нефти, а с "Шахдениз" - 127 млрд кубометров газа и около 29 млн тонн конденсата. В 1995-2019 годах из общего объема иностранных инвестиций (более 140 млрд долларов США) в нефтяной сектор было привлечено 85 млрд долларов. За это время общий объем инвестиций в нефтяной сектор составил более 106 млрд долларов США.

Министр рассказал, что добыча газа с месторождения ”Шахдениз” в 2024 году превысит 25 млрд кубометров: "А это позволит обеспечить покупателей газом с "Шахдениз" в объеме 16 млрд кубометров после полного запуска Южного газового коридора. По TANAP поставки газа в Турцию достигли уже 6 млрд кубометров. Последний сегмент проекта - TAP подходит к завершению. Впервые каспийский газ будет доставлен в Европу по Южному газовому коридору".

Министр энергетики также коснулся деятельности Азербайджана в рамках формата ОПЕК+: “Соглашение ОПЕК плюс позволяет регулировать ежедневное производство нефти в течение 2 лет в соответствии с ситуацией на рынке. По прогнозам, уже в 3-м квартале спрос на нефть превысит предложение, и ожидается дефицит в 3,9 миллиона баррелей. Оптимистичные прогнозы относительно снижения предложения со 100 млн баррелей в первом квартале до 88,3 млн баррелей в третьем квартале дают основание полагать, что политика регулирования предложения ОПЕК+ оправдана”.

Министр также отметил, что приоритетами современной энергетической политики страны являются расширение использования возобновляемых источников энергии, повышение эффективности энергетической системы: “К концу года мы планируем начать строительство ветряной электростанции мощностью 240 МВт и солнечной электростанции мощностью 200 МВт. Ожидается, что эти станции будут построены за счет инвестиций в размере 400 млн долларов США".

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Версия на азербайджанском языке Energetika naziri: ”Şahdəniz” yatağından qaz hasilatının 2024-cü ildə 25 milyard kubmetri ötəcəyi gözlənilir"
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