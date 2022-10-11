О нас

Министр энергетики Азербайджана примет участие в Российской энергетической неделе

Министр энергетики Азербайджана примет участие в Российской энергетической неделе Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов по приглашению заместителя председателя правительства РФ Александра Новака примет участие на Международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 12-14 октября.
Энергетика
11 октября 2022 г. 17:07
Министр энергетики Азербайджана примет участие в Российской энергетической неделе

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов по приглашению заместителя председателя правительства РФ Александра Новака примет участие в Международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 12-14 октября.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В форуме примут участие руководители и представители крупнейших энергетических компаний и организаций, ведущие эксперты в сфере энергетики. В рамках официальной программы запланированы панельные сессии по вопросам использования традиционных и возобновляемых источников энергии, сотрудничества на мировых рынках в области энергетики, энергетического перехода и другим актуальным вопросам.

Запланировано выступление П.Шахбазова на панельной дискуссии "Новые вызовы, новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?", а также проведение двусторонних встреч в рамках форума.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Minister of Energy of Azerbaijan to attend Russian Energy Week
Версия на азербайджанском языке Energetika naziri Rusiya Enerji Həftəsində iştirak edəcək

Самое важное

Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
11 октября 2022 г. 13:25
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
11 октября 2022 г. 00:00
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
10 октября 2022 г. 23:56
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
10 октября 2022 г. 13:33
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
9 октября 2022 г. 13:07
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
9 октября 2022 г. 07:58
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi