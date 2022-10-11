Министр энергетики Азербайджана примет участие в Российской энергетической неделе

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов по приглашению заместителя председателя правительства РФ Александра Новака примет участие на Международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 12-14 октября.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов по приглашению заместителя председателя правительства РФ Александра Новака примет участие в Международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 12-14 октября.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В форуме примут участие руководители и представители крупнейших энергетических компаний и организаций, ведущие эксперты в сфере энергетики. В рамках официальной программы запланированы панельные сессии по вопросам использования традиционных и возобновляемых источников энергии, сотрудничества на мировых рынках в области энергетики, энергетического перехода и другим актуальным вопросам.

Запланировано выступление П.Шахбазова на панельной дискуссии "Новые вызовы, новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?", а также проведение двусторонних встреч в рамках форума.