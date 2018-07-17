Министр энергетики: Азербайджан является надежным поставщиком и гарантом энергобезопасности

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ "Азербайджан является надежным поставщиком и гарантом энергетической безопасности для стран, импортирующих энергоресурсы".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая в рамках Бакинской летней энергетической школы при Университете АДА.

Министр подчеркнул, что сегодня регион Каспийского моря превратился в энергетический хаб.

В своем выступлении министр рассказал о нефтегазовых месторождениях, которые в настоящее время эксплуатируются в Азербайджане, и об объемах потребления нефти и газа.

Он затронул нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), по которому транспортируется не только азербайджанская нефть, но и углеводородные ресурсы Казахстана: "Доходы от экспорта нефти направлены на развитие социальной инфраструктуры и человеческого капитала".

Говоря о проекте "Шахдениз", Шахбазов сказал, что после 2007 года Азербайджан стал экспортером газа: "Сегодня проект Южного газового коридора стал реальностью. Проект способен изменить региональную энергетическую карту. Он повышает значимость Азербайджана для Европы".

По его словам, за последние 20 лет в нефтегазовый сектор Азербайджана вложено 95 млрд долларов, большая часть суммы инвестирована иностранными компаниями: "Разработка новых месторождений и реализация существующих проектов приведут к новым инвестициям".