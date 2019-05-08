​Министр энергетики: Азербайджан выполняет обязательства в рамках ОПЕК

Азербайджан смог добиться сокращения добычи нефти с апреля и выполняет свои обязательства в рамках ОПЕК+.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря 2018 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года.
Согласно новому решению, с января 2019 года Азербайджан взял на себя обязательство сократить суточную добычу примерно на 20 тыс. баррелей. В первом квартале стране не удалось добиться сокращения этого объема.
Министр ранее отмечал, что показатели исполнения обязательств в рамках ОПЕК+ улучшатся с апреля.
Günel AbbasovaАвтор новости