​Министр энергетики: Азербайджан выполняет обязательства в рамках ОПЕК

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Азербайджан смог добиться сокращения добычи нефти с апреля и выполняет свои обязательства в рамках ОПЕК+.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря 2018 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года.

Согласно новому решению, с января 2019 года Азербайджан взял на себя обязательство сократить суточную добычу примерно на 20 тыс. баррелей. В первом квартале стране не удалось добиться сокращения этого объема.

Министр ранее отмечал, что показатели исполнения обязательств в рамках ОПЕК+ улучшатся с апреля.