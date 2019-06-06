Министр экономики Грузии ответит в парламенте на вопросы по соглашению с "Газпромом"

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава ответит завтра в парламенте на вопросы, связанные с соглашением о поставках газа, подписанным с российской компанией "Газпромом".

Как сообщает грузинское бюро Report, министр вызвана в законодательный орган на основе обращения оппозиционной партии "Единого национального движения" в комитет экономической политики.

На заседании комитета Н.Турнава ответит на вопросы депутатов. Адресованные министру вопросы будут связаны с забастовкой шахтеров в городе Чиатура, строительством порта в Поти, протестами против планируемого строительства ГЭС в Панкиси, а также соглашением, достигнутым между правительством Грузии и российской компанией "Газпром".

Отметим, что соглашение о поставках газа в Грузию с российской компанией "Газпром" было достигнуто в апреле этого года. По соглашению, соседняя страна в этом году планирует импортировать из России 144 млн кубометров голубого топлива.