Министерство энергетики Азербайджана: Меры для стабилизации цен на нефтяном рынке должны быть продолжительными

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК и вне картеля в настоящее время ведут переговоры о продлении венского соглашения о сокращении добычи еще на 6 месяцев, и Азербайджан заявил о поддержке этого решения.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь министерства энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Комментируя заявления министров энергетики Саудовской Аравии и России, выступивших с предложением о пролонгации соглашения до конца марта 2018 года, она отметила, что в настоящее время предметом обсуждения является продление соглашения до конца этого года.

“Страны ОПЕК и вне картеля выразили свою позицию на последующие 6 месяцев. Позиция Азербайджана также известна. Меры для стабилизации цен на нефтяном рынке должны быть продолжительными. Очередное решение станет известно 25 мая. Таким образом, следует ждать встречи министров”, - отметила З. Алиева.

Она сообщила, что министр энергетики Азербайджана Натик Алиев примет участие в следующем саммите, который пройдет в Вене 25 мая.

Отметим, что, по словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, участники соглашения ОПЕК и стран вне достигли полного консенсуса по вопросу продления сделки.

В то же время Аль-Фалих и министр энергетики России Александр Новак в совместном заявлении сообщили, что Москва и Эр-Рияд будут рекомендовать на встрече участников соглашения 25 мая продлить его до конца марта 2018 года, с прежней квотой в 1,8 млн баррелей в сутки.

Напомним, что 30 ноября прошлого года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря 11 стран, не входящих в ОПЕК, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. Соглашение действительно в течение 6 месяцев, начиная с 1 января этого года, также предусмотрена вероятность продления соглашения.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в рамках соглашения между 11 странами о сокращении добычи на 558 тыс. баррелей в день, Азербайджан полностью выполнил свои обязательства, ограничив добычу на 35 тыс. баррелей в день. Отметим, что в январе ежесуточная добыча в Азербайджане составила 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте - 733,3 тыс. баррелей, в апреле - 781,1 тыс. баррелей.