Минфин США опубликовал постановление о начале действия потолка цен на российскую нефть

Министерство финансов США опубликовало в понедельник официальное постановление о начале действия с 5 декабря политики потолка цен на российскую нефть, установленного на уровне 60 долларов за баррель.

Министерство финансов США опубликовало в понедельник официальное постановление о начале действия с 5 декабря политики потолка цен на российскую нефть, установленного на уровне 60 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ за подписью министра финансов США Джанет Йеллен размещен на сайте ведомства.

"Министр финансов после консультаций с госсекретарем постановляет, что с 5 декабря 2022 года потолок цен на нефть из Российской Федерации должен быть установлен на уровне 60 долларов за баррель", - говорится в тексте.

Страны Группы семи, ЕС и Австралия ранее согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в 60 долларов за баррель для подчиненных им судов и территорий. Кроме того, с 5 февраля 2023 года начнут действовать предельные цены на нефтепродукты, параметры которых будут установлены позже. Решение об эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС осталось в силе и также начало действовать с 5 декабря, однако оно пока не будет затрагивать поставки топлива по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию.