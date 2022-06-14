Минфин Пакистана предупредил об угрозе дефолта из-за субсидий на нефтепродукты

Правительству Пакистана следует отменить субсидии на нефтепродукты во избежание дефолта.

Правительству Пакистана следует отменить субсидии на нефтепродукты во избежание дефолта.

Как передает Report со ссылкой на пакистанский телеканал Geo TV, об этом заявил министр финансов страны Мифтах Исмаил.

Он предупредил, что, если правительство не повысит цены, Международный валютный фонд (МВФ) не заключит сделку с Пакистаном, что может привести к дефолту.

"Я сказал премьер-министру, что мы должны принять жесткие решения", — заявил глава пакистанского минфина.

МВФ в мае отложил возобновление предоставления помощи в 6 млрд долларов в рамках механизма внешнего финансирования (EFF) Пакистану до тех пор, пока Исламабад не отменит действующие субсидии на производство топлива и электроэнергию.