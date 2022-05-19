Минэнерго утвердило "Форму акта о результатах техобслуживания"

Министерство энергетики утвердило "Форму акта о результатах технического обслуживания“, подготовленную в соответствии с законом ”О газоснабжении".

Министерство энергетики утвердило "Форму акта о результатах технического обслуживания“, подготовленную в соответствии с законом ”О газоснабжении".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, под председательством министра Пярвиза Шахбазова состоялось очередное заседание коллегии с участием представителей структурных подразделений министерства и подведомственных структур.

На заседании представитель Агентства по регулированию энергетических вопросов представил проект решения коллегии об утверждении “Формы акта о результатах технического обслуживания”. Было принято решение утвердить акт в составленной форме.