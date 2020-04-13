​Минэнерго Азербайджана высоко оценивает решение ОПЕК+

На X заседании министров стран ОПЕК+ было достигнуто историческое соглашение для производителей, потребителей нефти и мировой экономики в целом. Впервые в рамках этого формата было принято решение, которое предусматривает сокращение крупных объемов производства на двухлетний период.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, шаги в формате ОПЕК+ поддерживают нефтяной рынок в нескольких направлениях.

Значение этого решения не ограничивается только сокращением добычи в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В то же время Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ согласились сократить добычу на 2,7 млн баррелей в сутки в апреле. Кроме того, к процессу впервые присоединяются и другие крупные производители нефти. Примером этого является взятое на себя обязательство со стороны США дополнительно сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки вместо Мексики. США, Канада, Индонезия, Норвегия и Бразилия, проявив солидарность со странами ОПЕК+, добровольно сократят добычу нефти на 4-5 млн баррелей в сутки.

С учетом снижения ежесуточной добычи на 2,8 млн баррелей в Иране, Венесуэле и Ливии, с 1 мая ограничение добычи в общей сложности составит 20 млн баррелей в сутки. Это очень большой вклад в стабилизацию цен на нефть.

Вклад Азербайджана в этот процесс был высоко оценен на вчерашнем заседании министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдул Азизом бин Салманом. Поблагодарив страны, он особо отметил и выразил признательность Азербайджану за его позицию, активную роль в процессе консультаций во время заседаний 6 марта и 9 апреля.

В министерстве отметили, что Азербайджан продолжит вносить свой вклад в процесс балансировки нефтяного рынка.

Согласно последней поправке в Декларацию о сотрудничестве, квоты на сокращение ежесуточной добычи нефти странами ОПЕК+ в мае-июне установлены в объеме 9,7 млн баррелей, с 1 июля до конца года - 7,7 млн баррелей, с января 2021 года по апрель 2022 года - в объеме 5,8 млн баррелей.