    Минэкономики Грузии: Южный Кавказ имеет высокий потенциал сотрудничества

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 10:32
    Минэкономики Грузии: Южный Кавказ имеет высокий потенциал сотрудничества

    Грузия и Азербайджан, развивая энергетическое сотрудничество, в частности в сфере "зеленого водорода", смогут внести вклад в совершенствование энергетики Европы.

    Как сообщает Report, заявил заместитель руководителя отдела энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства экономики и устойчивого развития Грузия Омар Церетели в ходе мероприятия на тему "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    "Южный Кавказ обладает значительным потенциалом для регионального сотрудничества. Наше взаимодействие с Азербайджаном служит примером для многих стран, а проекты вроде подводного кабеля через Черное море могут стать флагманскими. Развивая и укрепляя эту тенденцию, в том числе в сфере "зеленого" водорода, мы сможем не только совершенствовать энергетику, но и экспортировать электроэнергию в Европу", - сказал О. Церетели.

