Минэкономики Грузии: Южный Кавказ имеет высокий потенциал сотрудничества

Грузия и Азербайджан, развивая энергетическое сотрудничество, в частности в сфере "зеленого водорода", смогут внести вклад в совершенствование энергетики Европы.

Как сообщает Report, заявил заместитель руководителя отдела энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства экономики и устойчивого развития Грузия Омар Церетели в ходе мероприятия на тему "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

"Южный Кавказ обладает значительным потенциалом для регионального сотрудничества. Наше взаимодействие с Азербайджаном служит примером для многих стран, а проекты вроде подводного кабеля через Черное море могут стать флагманскими. Развивая и укрепляя эту тенденцию, в том числе в сфере "зеленого" водорода, мы сможем не только совершенствовать энергетику, но и экспортировать электроэнергию в Европу", - сказал О. Церетели.