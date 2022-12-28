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Миллер: РФ и Турция приступили к практической реализации проекта газового хаба

Миллер: РФ и Турция приступили к практической реализации проекта газового хаба Москва и Анкара уже начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции.
Энергетика
28 декабря 2022 г. 17:43
Миллер: РФ и Турция приступили к практической реализации проекта газового хаба

Москва и Анкара уже начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании.

"Сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации", - сказал он.

Газовый хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа, подчеркнул Миллер.

Отметим, что 12 октября президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб, через который можно перенаправить утраченный объем транзита по "Северным потокам. Далее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что регион Тракья на северо-западе Турции превратится в энергетический хаб международного значения.

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Версия на английском языке Miller: Russia and Turkiye have started practical implementation of gas hub project

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