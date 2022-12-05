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МИД Японии: Потолок цен на российскую нефть не затронет "Сахалин-2"

МИД Японии: Потолок цен на российскую нефть не затронет "Сахалин-2" Нефть, добываемая в рамках проекта "Сахалин-2", будет исключена из-под действия потолка на российскую нефть. Исключение введено для обеспечения энергетической безопасности Японии.
Энергетика
5 декабря 2022 г. 10:05
МИД Японии: Потолок цен на российскую нефть не затронет Сахалин-2

Нефть, добываемая в рамках проекта "Сахалин-2", будет исключена из-под действия потолка на российскую нефть. Исключение введено для обеспечения энергетической безопасности Японии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в МИД Японии.

Отметим, что в 5 декабря вступило в силу ограничения на российскую нефть. Так, страны Евросоюза и G7 согласовали ограничение на стоимость российской нефти в 60 долларов за баррель.

В заявлении МИД говорится о том, что потолок цен на нефть также не будет касаться нефти, контракты на поставку которой заключены до 5 декабря, если она будет отгружена в Японии до 19 января 2023 года.

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Версия на английском языке Tokyo says Russian oil price cap won't cover Sakhalin-2

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