МИД Японии: Потолок цен на российскую нефть не затронет "Сахалин-2"

Нефть, добываемая в рамках проекта "Сахалин-2", будет исключена из-под действия потолка на российскую нефть. Исключение введено для обеспечения энергетической безопасности Японии.

Нефть, добываемая в рамках проекта "Сахалин-2", будет исключена из-под действия потолка на российскую нефть. Исключение введено для обеспечения энергетической безопасности Японии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в МИД Японии.

Отметим, что в 5 декабря вступило в силу ограничения на российскую нефть. Так, страны Евросоюза и G7 согласовали ограничение на стоимость российской нефти в 60 долларов за баррель.

В заявлении МИД говорится о том, что потолок цен на нефть также не будет касаться нефти, контракты на поставку которой заключены до 5 декабря, если она будет отгружена в Японии до 19 января 2023 года.