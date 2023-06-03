Министр энергетики: Потенциал возобновляемых источников энергии Карабаха и Нахчывана составляет 15 ГВт

Общий технический потенциал возобновляемых источников энергии на освобожденных от оккупации территориях и в Нахчыване составляет 15 ГВт.

Общий технический потенциал возобновляемых источников энергии на освобожденных от оккупации территориях и в Нахчыване составляет 15 ГВт.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на специальной сессии в Нахчыване в рамках Бакинской энергетической недели.

"На освобожденных территориях восстановлены 11 малых гидроэлектростанций (МГЭС) мощностью 53,6 МВт. В настоящее время в Восточном Зангезуре строится 7 МГЭС мощностью 70,5 МВт. В этом году планируется начать строительство еще 9 станций общей мощностью 76,8 МВт. В то же время ведется работа по привлечению частных инвестиций в восстановление МГЭС, с этой целью объявлен инвестиционный конкурс. Солнечная электростанция "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джебраиле, ГЭС "Худаферин" и "Гыз галасы" мощностью 140 МВт на реке Араз также внесут свой вклад в "зеленое" развитие нашей страны", - отметил он.