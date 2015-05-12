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    ​Между SOCAR и Союзом торговых палат и товарных бирж Турции подписан контракт

    Контракт подписан президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и президентом TOBB Рифатом Хисарчиклыоглу

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В рамках прошедшего в Баку Азербайджанского регионального консультативного форума Деловой двадцатки В20 был подписан контракт о сотрудничестве между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Союзом торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB).

    Как сообщает Report, контракт был подписан президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и президентом TOBB Рифатом Хисарчиклыоглу.

    Выступивший после церемонии подписания Ровнаг Абдуллаев сказал, что данный контракт является контрактом стратегического партнерства между SOCAR и В20: "SOCAR являлась мировым брендом, а впредь компания станет еще более известна".  

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