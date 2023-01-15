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Между SOCAR и компанией Masdar подписаны соглашения о совместном развитии возобновляемых источников энергии

Между SOCAR и компанией Masdar подписаны соглашения о совместном развитии возобновляемых источников энергии В рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и эмиратская компания Masdar подписали в Абу-Даби соглашение о совместном развитии 2 ГВт морской ветроэ
Энергетика
15 января 2023 г. 19:50
Между SOCAR и компанией Masdar подписаны соглашения о совместном развитии возобновляемых источников энергии

В рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и эмиратская компания Masdar подписали в Абу-Даби Соглашение о совместной разработке проектов по морской ветровой энергетики и водорода мощностью 2 ГВт, а также о совместной разработке проектов солнечной фотоэлектрической энергии мощностью 1 ГВт и ветровой энергии на суше мощностью 1 ГВт.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

К 2030 году планируется довести долю возобновляемых источников энергии в мощностях по производству электроэнергии в Азербайджане до 30 процентов.

Вышеупомянутые соглашения будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также сокращению выбросов парниковых газов в Азербайджане, использованию возобновляемых источников энергии и устойчивому экономическому развитию страны.

Masdar, крупнейшая компания Объединенных Арабских Эмиратов в области возобновляемой энергетики, в настоящее время реализует проект Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт в Азербайджане. Ожидается, что станция будет ежегодно производить полмиллиарда киловатт-часов электроэнергии и сокращать количество выбрасываемых в атмосферу отходов более чем на 200 000 тонн в год.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR ilə “Masdar” şirkəti arasında bərpa olunan enerji mənbələrinə dair Birgə işlənmə sazişləri imzalanıb

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