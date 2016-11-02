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    Между SOCAR и Государственной нефтяной компанией Египта подписан меморандум

    Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и исполнительный директор EGPC Тарык аль-Хадиди

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Египет президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился 2 ноября с министром нефти и минеральных ресурсов этой страны Тарыком аль-Молла.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между SOCAR и EGPC (Государственная нефтяная компания Египта), коснулись роли SOCAR в модернизации нефтяной промышленности Египта и других осуществляемых совместных проектов.

    В заключение встречи со стороны президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и исполнительного директора EGPC Тарыка аль-Хадиди был подписан Меморандум о взаимопонимании между двумя структурами. 

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