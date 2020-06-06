​Мексика заявила, что не будет сокращать добычу в июле

Министры ОПЕК+ в проекте решения по итогам сегодняшней встречи согласовали продление рекордного уровня сокращения добычи нефти до конца июля. Однако так как Мексика вышла из соглашения, общая квота составит 9,6 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

"Мексика сообщила, что заканчивает сокращение добычи в конце июня. Общая квота будет 9,6 млн баррелей в сутки плюс дополнительное сокращение добычи от Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что так выглядит финальное заключение, которое страны ОПЕК+ одобрили на основании решения ОПЕК, принятого ранее.

Напомним, что Мексика в мае-июне снизила суточную добычу нефти на 100 тыс. баррелей.