Медведев назвал условия заключения соглашения газовой сделки с Украиной

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Ну не будет тогда ничего", — сказал Д.Медведев.

Он пояснил, что невозможно договориться по газу и в то же время требовать оплаты по различным судебным решениям.

"Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту", - резюмировал российский премьер.

Отметим, что действующий контракт России и Украины на газовый транзит истекает в конце 2019 года, в настоящее время ведутся переговоры о продолжении сотрудничества.

Украинский "Нафтогаз" рассчитывает получить от России порядка 4,6 млрд. долларов США в качестве компенсации за недопоставки газа. Новые иски на выплаты затягивают переговоры по транзиту газа между Киевом и Москвой.