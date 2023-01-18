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МЭА: Запасы нефти ОЭСР выросли до 2,779 млрд баррелей в ноябре прошлого года

МЭА: Запасы нефти ОЭСР выросли до 2,779 млрд баррелей в ноябре прошлого года Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре выросли на 1 млн баррелей к октябрю, до 2,779 млрд баррелей. Это на 125,9 млн баррелей ниже средних значений за 5 лет.
Энергетика
18 января 2023 г. 13:33
МЭА: Запасы нефти ОЭСР выросли до 2,779 млрд баррелей в ноябре прошлого года

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре выросли на 1 млн баррелей к октябрю, до 2,779 млрд баррелей. Это на 125,9 млн баррелей ниже средних значений за 5 лет.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА отмечает, что данные по нефтяным запасам ОЭСР в октябре были пересмотрены в сторону увеличения на 12,6 млн баррелей до 2 778 млн баррелей, тогда как сентябрьские данные были снижены на 2,2 млн баррелей после получения более полных данных.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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