МЭА: Венесуэла и США - сюрпризы для рынка нефти

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Более заметное снижение добычи нефти в Венесуэле и более сильный рост нефтедобычи в США могут стать главными "сюрпризами" для нефтяного рынка в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом сказал глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью телеканалу Bloomberg в кулуарах энергетического форума в Абу-Даби.

Глава МЭА также прокомментировал прогнозы о снижении мирового спроса на нефть в связи с распространением электромобилей. Фатих Бироль отметил, что подобные оценки являются "не вполне содержательными", отметив, что основной причиной продолжающегося увеличения мирового спроса на нефть является потребления топлива не легковыми автомобилями, а потребление нефти и нефтепродуктов в авиации, морских перевозках, нефтехимическом секторе, а также в сегменте тяжелых грузовиков.

Глава МЭА также провел определенные параллели между текущими прогнозами по снижению спроса на нефть (и углеводороды в целом) с дискуссией об "устойчивой энергетике", которая началась около 30 лет назад. Несмотря на заявления о необходимости снизить потребление углеводородов, их доля в мировом энергобалансе сегодня остается такой же, что и в 1987 году – 81%.

По его словам, нефтяные котировки на текущем этапе составляют примерно 70 долларов за баррель. Оценивая перспективы 2018 году, виден более-менее сбалансированный нефтяной рынок, отметил он.