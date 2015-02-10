МЭА: спрос на нефть в мире увеличится в 2015-2020 гг

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Мировой спрос на нефть в ближайшие пять лет будет восстанавливаться после крайне слабого роста в 2014 году, однако он будет слабее роста спроса до финансового кризиса 2008 года, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Рост мирового спроса в среднем составит 1,2% в год, что слабее спроса докризисного периода (1,9% в период с 2001 по 2007 годы)", - говорится в докладе МЭА, посвященном пятилетнему прогнозу развития рынка нефти, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно прогнозам агентства, в 2020 году мировой спрос составит 99,1 млн. баррелей нефти в день. В период с 2014 года по 2020 год спрос на нефть увеличится на 6,6 млн. баррелей нефти в день. При этом увеличение спроса почти на 1,5 млн. баррелей превысит рост мировой добычи нефти в 5,2 млн. баррелей.

МЭА ожидает, что в 2015 году спрос составит 93,3 млн. баррелей нефти в сутки. Агентство прогнозирует, что в 2016 году аналогичный показатель составит 94,5 млн. баррелей нефти в день.

Падение цен на нефть более чем на 50% с июня 2014 года ограничивает добычу нефти на рынке на фоне сокращения объемов инвестиций производителями. Ежегодный рост мировых мощностей по добыче нефти до 2020 года в среднем составит 860 тыс. баррелей нефти в день. К 2020 году мировые мощности по добыче составят 103,2 млн. баррелей нефти в день.

Добыча в Соединенных Штатах к 2020 году увеличится на 2,2 млн. баррелей нефти в день, преимущественно за счет расширения от сланцевой нефти. Добыча в странах, не входящих в ОПЕК к 2020 году достигнет 60 млн. баррелей нефти в день, увеличиваясь в среднем каждый год на 570 тыс. баррелей нефти в день.